Ugleunger

Magtenbølle: Jørgen Bjerring fortæller, at man nu for 22. år i træk har fået ugleunger i Magtenbølle.

- Søndag aften blev ekstra spændende, fordi en af de tre ugleunger satte sig direkte ude på Magtenbøllevej, midt i landsbyen. To kvinder på aftenvandring opdagede heldigvis ugleungen, så ved fælles hjælp fik vi den ind i vores have, inden der skete ulykker, fortæller Jørgen Bjerring i en pressemeddelelse.

Ingrid Henriksen og Jørgen Bjerring, der bor på Enggaarden i Magtenbølle prøver at holde lidt øje med ugleungerne, når de kan se, at ungerne er på vej til at hoppe ud af redekassen i et stort kastanjetræ i deres allé. Kattene holder sig tilsyneladende i skindet, konstaterer Jørgen Bjerring nu. Søndag aften var de to katte fra Enggaarden nemlig ganske tæt på ugleungen på Magtenbøllevej, uden at kattene angreb ugleungen. Kattene Kurt og Karsten havde i hvert fald ikke mod på at gå i lag med ugleungen. Der er åbenbart mus nok i området til både katte og ugler, bemærker Jørgen Bjerring.