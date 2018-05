Der er et yndigt land, begynder vores nationalsang med. Eller rettere der var et yndigt land.

Danmark er overalt ved at være plastret til med vindmøller, som bevirker, at vi efterhånden har svært ved at se skønheden i vort eller så kønne land. Nogle af de smukkeste steder på Fyn: Munkebo Bakke og nu også Helnæs Bugten er ofre for den magt, som pengene har over menneskene. Desværre.

Anbring dog de vindmøller på havet, hvor de ikke generer tilsvarende.

Jeg lærte for mange år siden, at hver gang en flyvemaskine letter, giver det en enorm turbulens i atmosfæren. Da jeg fik det fortalt, var der kun en brøkdel flyvninger i forhold til i dag. Måske ville det være klogere at indskrænke flyvningerne, hvis man virkelig ville gøre noget for bekæmpelse af den globale opvarmning.

Da det jo nærmest er umuligt, er det også bedre at ødelægge vort skønne land med vindmøller overalt.