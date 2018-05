- Så tal dog dansk

TBT Tower og Odense Congress Center? Hvad er dog meningen med engelske betegnelser for helt almindelige danske bygninger eller institutioner?

Den vigtigste og mest danske institution overhovedet her i landet er vores kongehus, og jeg har om nogen, dyb respekt for kongehuset og for dets betydning for Danmark. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, at den folkelige fejring af kronprinsen skal hedde Royal Run?

Royal Run skal løbes i hele landet, og for det ikke skal være løgn, så afsluttes løbet i Royal Arena. Der må da være andre end mig, der synes, at nu er det nok. Hvad sker der lige med vores selvforståelse og respekten for det danske sprog?

Der må da være nogen - Dansk Sprognævn eller en anden statslig instans, som kan råde og vejlede til en bedre forståelse for sproget, altså det danske.

I denne tid bliver der råbt højt op om, at alle skal snakke dansk, ellers er de ikke danske, men så er det da helt hen i skoven, at alle vi danske så skal snakke engelsk.

På ferierejser ud i verden har jeg oplevet, at folkeslag har svært ved at udtale det engelske R, så udtalen i stedet for bliver til et L. Så hjemme hos os hedder det kongelige løb nu Loyal Lon, men det bliver det ikke mindre komisk af.