Vedligehold. Vi skal passe på det, vi har

Af: Jane Jegind, by- og kulturrådmand, Venstre og Kristian Guldfeldt, næstformand By- og Kulturudvalget, Det Konservative Folkeparti

Vi skal passe på det, vi har - det gør flertallet ikke i Odense Kommune. Hver eneste dag forringer flertallet vores ejendomme og vores infrastruktur, fordi der ikke er sat penge nok af. Venstre og Konservative har i årevis stillet forslag om at rette op på situationen, men er igen og igen blevet stemt ned.

Det, flertallet gør, svarer til, at vi derhjemme undlod at vedligeholde vores eget hjem. Det kunne f..eks. betyde, at vi undlod at male vinduerne i flere år - til sidst er det ikke nok med maling, så skal der helt nye vinduer til - en noget større udgift end maling.

I Odense bliver vores veje og ejendomme hvert år 188 millioner kroner ringere - udgiften vokser kun. Det er tid til, at flertallet i byrådet indser, vi skal passe på det, vi har - også selvom det kan virke lidt kedeligt - men det er det ikke. Der er ikke meget ved god læring i skolen, hvis lokalerne er ved at falde sammen om ørerne på børnene, eller at byens børn heller ikke kan færdes på en sikker skolevej hjem.

Så i stedet for at drømme om nye store projekter f.eks. en ny skole i centrum, som kun gavner de få, så skal byrådet se at indhente de manglende vedligehold af vores fælles skoler, idrætsfaciliteter, daginstitutioner, veje og bygninger, så vi sammen kan passe på hverdagens fundament.

Vores bygninger, veje, fortove, skoler osv. danner grundlag for, at vi kan leve det gode liv sammen i hverdagen - og det ved vi i Venstre og Konservative er vigtigt for at have en god kommune og også en god by.