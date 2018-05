TDC's topchef, Pernille Erenbjerg, forlader sin post senest ved årets udgang. Det oplyser TDC i en meddelelse.

Flere medier skrev tidligere mandag, at Pernille Erenbjerg har valgt at forlade TDC, efter at nye ejere har overtaget.

- Da vores nye ejere nu påbegynder en ny strategi, som indebærer at opdele det danske selskab i separate enheder, føler jeg, at det er det rigtige tidspunkt for mig at træde tilbage og starte processen med at overbringe stafetten til en anden, siger hun i meddelelsen.

Pernille Erenbjerg bliver i selskabet, til en afløser er på plads.

Samtidig har TDC mandag valgt ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Mike Partoner valgt som ny formand. Han var indstillet af de nye ejere - DK Telekommunikation, der er et konsortium bestående af pensionsselskaberne PFA, PKA, ATP og kapitalfonden MacQuarie.