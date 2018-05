Fodboldlandstræner Åge Hareide ser en lys fremtid for flere af de unge spillere, som han mandag havde med i sin 35 mand store bruttotrup til VM i Rusland.

Hareide havde blandt andre Cardiff-angriberen Kenneth Zohore, FCK-kanten Robert Skov og FC Nordsjælland-playmakeren Mathias Jensen med i bruttotruppen.

Det er truppens tre eneste markspillere uden en A-landskamp, men spillerne har kompetencer, som kan sikre dem A-landskampe om ikke til VM så i fremtiden, siger Åge Hareide.

FAKTA: Hareides 35 VM-bejlere kæmper om 23 pladser Fodboldlandstræner Åge Hareide har mandag udtaget 35 spillere til Danmarks VM-bruttotrup. Senest 4. juni skal de 35 spillere skæres ned til en VM-trup på 23 spillere.



Følgende 35 spillere er udtaget til Danmarks VM-bruttotrup:



* Målmænd: Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow, Jonas Lössl og Jesper Hansen.



* Forsvarsspillere: Simon Kjær, Andreas Bjelland, Mathias "Zanka" Jørgensen, Andreas Christensen, Henrik Dalsgaard, Jens Stryger Larsen, Peter Ankersen, Riza Durmisi, Nicolai Boilesen, Jannik Vestergaard og Jonas Knudsen.



* Midtbanespillere: Christian Eriksen, Thomas Delaney, William Kvist, Lasse Schöne, Lukas Lerager, Mike Jensen, Mathias Jensen, Michael Krohn-Dehli, Pierre-Emile Højbjerg og Daniel Wass.



* Angribere: Nicklas Bendtner, Nicolai Jørgensen, Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Pione Sisto, Martin Braithwaite, Viktor Fischer, Kasper Dolberg, Kenneth Zohore og Robert Skov



Kilde: Dansk Boldspil-Union.

- Zohore har haft en god sæson i Cardiff. Han er en stor og stærk fysisk forward, det er en type, som vi allerede har i truppen. Jeg så Zohore under U21-EM i Polen sidste år, og der gjorde han en god figur. Han er en god targetspiller og et godt opspilspunkt.

- Robert Skov har specielle kompetencer, og han sparker fantastisk til bolden. Det er en rigtig interessant spidskompetence. Han er en af dem, som har taget store skridt på U21-landsholdet.

- Han kan fortsat udvikle sin fod, men det kan blive en vigtig frisparksfod i fremtiden. Vi kan jo se med Christian Eriksen, hvad det betyder at have et godt våben på dødbolde.

- Og så er der Mathias Jensen, som er den spiller, der har leveret bedst i Superligaen i foråret, siger Åge Hareide om sine mulige VM-kaniner.

Nordmanden har gennem flere måneder sagt, at han vil belønne stammen fra VM-kvalifikationen med en VM-plads. Derfor synes slutrundemulighederne ikke store for Zohore og co.

- I udgangspunkt er alle i spil, for der kan jo komme skader blandt de 23 bedste spillere, påpeger landstræneren diplomatisk.

23.-25. maj er der en træningslejr for 22 spillere i Helsingør, mens flere får et kort hvil inden VM eller fortsat har klubopgaver.

Det giver flere mindre prøvede kræfter mulighed for at vise sig frem for landstræneren ved tre træninger, men de får svært ved at træne sig på holdet.

- Spillerne kan ikke nå at overbevise mig om mere end det, jeg har set fra dem tidligere. Men jeg kan få en god snak med dem og få et bedre kendskab til dem.

- Det er vigtigt, for der kommer også kampe efter VM, siger Åge Hareide.

28. maj bliver truppen igen justeret. Her møder 24 mand ind til træning, og de 23 af dem skal, medmindre der opstår skader, med i flyet til Rusland.