I begyndelsen af 2015 gjorde Ærø kommune alt for at få en forlystelsespark (skipperpark) til området ved Det gamle Gasværk. De ansøgte Naturstyrelsen, da der blev åbnet op for 10 dispensationer til at etablere forskellige kystnære turistmæssige tiltag indenfor den eksisterende strandbeskyttelseslinie. Det blev dog afslået.

I 2018 ansøger Ærø kommune om ophævelse af strandbeskyttelseslinien seks steder på Ærø, blandt andet ved den sydlige del af Marstal Havn op til Det gamle Gasværk.

Den 4. maj udtaler Kirsten Johansen (teknisk direktør i Ærø Kommune, red.) til Fyns Amts Avis, at kommunen ikke ophæver strandbeskyttelseslinien for at en Skipperpark kan etableres. Området skal være byzone, og skipperparken er beskrevet på planerne, der er også åbnet muligheder for mange andre tiltag, hvilke ikke er offentlige kendte; men kan komme hen ad vejen.

Man må gå ud fra, at en ansvarlig kommune, med en så drastisk forandring af området (visuelt og støjmæssigt), har undersøgt behovet for en sådan forlystelsespark og så fundet, at den vil kunne tiltrække turister fra nær og fjern.

Hvis dette er tilfældet, må man også have set på færgekapaciteten til og fra øen. Jeg finder det derfor underligt, at man bakker 100 procent op om det private initiativ "skipperpark", hvorimod det private initiativ Ærøexpressen, som forøger færgekapaciteten, har kæmpet og kæmper fortsat en hård kamp for at etablere sig, heldigvis med rigtig mange borgere, som støtter. Hvorimod der ikke er mange som støtter op om ophævelsen af strandbeskyttelseslinierne.