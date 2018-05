Nyborg: Det var kun en cykel, der blev stjålet fra cykelforretning Jupiter Cykler i weekenden, men til gengæld var det en temmelig dyr en, faktisk den dyreste i forretningen, der ligger på Landrovej i Nyborg.

Det fortæller Simon Jensen, der er leder af butikken og mandag arbejdede på at få et overblik over indbruddet.

45.000 kroner var prisen for cyklen, en mountainbike af mærket Cube, og ifølge Simon Jensen gik tyven eller tyvene målrettet efter netop den.

- I hvert fald er de gået forbi alt det andet i butikken, bemærker han.

Hverken Simon Jensen eller hans personale har bemærket noget mistænkeligt i dagene op til indbruddet, men butikslederen formoder, at de har vidst, at den dyre cykel stod i butikken.

- Vi har ikke flere af den slags, og normalt har vi kun cykler op til 25.000 kroner, siger Simon Jensen.

Indbruddet fandt sted tidligt lørdag morgen ved tre-tiden, hvor alarmen gik. Ifølge politiets døgnrapport blev en lagerdør bagerst i bygningen brækket op med et koben, og gerningsmanden eller -mændene var derefter både gennem lager, værksted, kontor og butik. Alarmen gik, som den skulle ved indbruddet, som ikke giver anledning til yderligere sikkerhedsforanstaltninger i forretningen.

- Den slags kan man nok ikke rigtig gardere sig imod, vurderer Simon Jensen og fortæller, at butikken tidligere har været ramt af indbrud.

Sidste år blev et antal cykler stjålet, men det viste sig, at de dog ikke var helt væk.

- Et par dage senere blev vi ringet op af en mand, der mod betaling tilbød at fortælle, hvor cyklerne stod, fortæller Simon Jensen og tilføjer, at han ikke gjorde mere ud af sagen.