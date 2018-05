- Det er fair, at vi skal stå til regnskab for nederlagene i de to kampe mod AGF. Men jeg vil opponere, hvis nogen mener, at vi blev låste i spillet. Uanset om AGF forsøgte at stoppe spillet, så var indholdet i orden. Vi sled og slæbte i begge kampe, men AGF var bare mere effektiv. Jeg er så gammel i gamet, at jeg nu ved, at fans, eksperter, spillere og andre nu står i kø for at kritisere os for vidt forskellige ting. Men jeg vil sige, at jeg ikke føler, at vi tabte på grund af manglende fysik. Det handlede mere om evnen til at nedbryde elleve mand, siger Kent Nielsen.

- Vi har nu mulighed for at blande kortene lidt anderledes. Vi har et fundament og der var ikke mange af dem, der skal væk, som var med mod AGF, så det er ikke helt skævt og ambitionen og målsætningen bliver igen top 6. Vi skal overveje at styrke os både i startopstillingen og i bredden og få lidt frisk energi ind. Det kan være andre typer, end dem vi har, siger OB-træneren.

Kent Nielsen bekræfter, at klubben nu ruster sig til at agere i transfermarkedet.

- Men nu ser jeg lige det hele an. Jeg har også fået tilbud fra et par danske klubber, sagde Pereira, der er en af seks-otte spillere, der forsvinder fra OB om et par uger.

FODBOLD: Selv om OB nu to sæsoner i træk har misset at komme i top seks, hvor der havde ligget potentielle tilskuertal bare i Odense på omkring 10.000 til kampe mod FCK, Brøndby og Midtjylland, bliver det også i næste sæson målet for klubben at ende blandt holdene i medaljeslutspillet, siger træner Kent Nielsen til Sport Fyn.

- Vi har fået meget ros også efter grundspillet for vor måde at angribe det hele offensivt på og ikke spille så taktisk, men alle de mange gode ting skal udmønte sig i et resultat. Vi skal blive dygtigere til indlægsspillet. Jeg taler ikke om at ramme en stor tung angriber inde foran, for hvor ville han være, hvis vi laver en af vore frygtede omstillinger, som den Anders K. Jacobsen var ved at score på mod AGF. Jeg var ikke tilfreds med kvaliteten af indlæggene i går, men hos os skal de falde anderledes og være en anden type indlæg. Det var et fladt indlæg, vi scorede på til 1-0 i Århus, mener OB-træneren.

Kent Nielsen køber ikke, at der trods tre AGF-mål på tre dødebolde i tre forskellige kampe mod OB, har været et problem på den front.

- Set over hele sæsonen har vi været stærke i den fase, og det er en kliché at hævde, at der er nemt at score mod os på den slags. Horsens har scoret en masse mål efter dødbolde, men de har ikke scoret flere mål end os. Der har været et par hjemmekampe mod eksempel Silkeborg, der har kostet os i kampen om top seks, fastslår træneren.

- De to seneste sæsoner har været forskellige. Først klarede vi os med næb og klør ud af en svær situationen og spillede godt i foråret 2017. I denne sæson lå vi til 19. og 20. runde mellem nummer fem og syv. Vi viste stor stabilitet i kvalifikationsspillet, som vi klarede med bravour i kampe, hvor der efter et par runder ikke var så mange kampen med kniven på struben. Men vi ærgrer os over resultaterne mod AGF, fastslår han.

Ifølge Spillerforeningen har OB-spillerne først ferie den 28. maj. Søndag den 27. maj kl. 13.30 spiller OB en sommerkamp i Korinth og indtil da vil der være træningsenheder for alle kontraktspillere. Enkelte dage vil det foregå i styrkecenteret og så indkaldes der til første træning mandag den 18. juni, inden sæsonen begynder omkring weekenden den 14./15. juli.