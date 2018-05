Nyborg: Midlet var en sten, og målet var et vindue, men formålet med at smadre et vindue i Børnehaven Taarnborg i Nyborg står uklart.

Det var et vindue over en dør til børnehaven, der blev slået itu med et stenkast. Det oplyser Fyns Politi.

Hærværket fandt sted omkring Kristi himmelfartsdag, hvor børnehaven holdt lukket, og hændelsen blev anmeldt fredag 11. maj.

Børnehaven Taarnborg ligger på Tårnvej i Nyborg og har omkring 60 børn.