Skuespilleren Jesper Christensen har favnet bredt i sin karriere som skuespiller i ind- og siden årtusindskiftet også udlandet. Onsdag den 16. maj fylder han 70 år.

Fra den lidt pinlige far i tv-serien "Nana" over drankeren Kaj på bænken på butikstorvet til skurken Mr. White i tre Bond-film.

For ikke at tale om rollen som Norges kong Haakon i "Kongens valg". Jesper Christensen er uddannet børnehavepædagog, men sprang over i skuespilleriet via Fiolteatrets Elevskole i 1971.

Derefter kom rollerne på både teaterscener og i film. Gennembruddet på film kom i 1978 i "Hør var der ikke en som lo" og "Hærværk" efter Tom Kristensens roman.

Kendt i hele Danmark blev Jesper Christensen med tv-serien "Nana" i 1988, hvor han spiller Nanas lidt pinlige far.

Kendt uden for Danmarks grænser blev han, efter at han i 2000 spillede drankeren Kaj i Per Flys film "Bænken".

Den rolle gav både en Bodil og en Robert for bedste mandlige hovedrolle, og den blev billetten til udlandet.

Og den mulighed var Jesper Christensen glad for. Den sky skuespiller har givet udtryk for, at det passer ham bedre at filme i udlandet end at spille teater og tv-serier i Danmark og være et kendt ansigt og blive antastet i den lokale Irma.

De udenlandske film har også givet en økonomisk frihed til at holde længere pauser og lave noget andet. Jesper Christensen kalder sig også instruktør og filmproducent.

Og frihed til ikke længere at spille teater, hvilket han var træt af. Han har ikke stået på de skrå brædder siden 1998.

Det udenlandske filmarbejde er kommet til at handle meget om de populære Bond-film, hvor den fredelige og lidt venstreorienterede københavner fra hippe Christianshavn i tre film har spillet skurken Mr. White.

Det er i "Casino Royale" fra 2006, "Quantum of Solace" fra 2008 og "Spectre" fra 2015.

Senest har han spillet kong Haakon i den norske film "Kongens valg".

Herhjemme overkom Jesper Christensen i 2014 ulysten til at spille med i danske tv-serier, og hvad dermed følger. Han spillede hippien Thomas i "Arvingerne".

Fødselaren er ikke i gang foran kameraet i øjeblikket. Han melder, at han skriver på et filmmanuskript sammen med Lene Maria Christensen. Så det ..., lyder det tørt konstaterende.

Jesper Christensen hæger om sit privatliv, men har dog en hjemmeside. Her kan man blandt andet læse, at han siden 2000 har boet sammen med "dejlige" Tove Bornhøft og har to voksne døtre.

Der er af hensyn til potentielle castere oplysninger om højde og drøjde, og hårfarven er blond eller nok mest paté, fremgår det. (Ritzau)