Debat: Støjgener fra skydebane hele ugen igennem

Lokaldebat

Lokaldebat: Forleden havde Brahetrolleborg Gods indkaldt til informationsmøde om deres skydebaneprojekt i Kræmmerhaven Skov, som ligger i trekanten mellem Diernæs, Grønderup og Korinth. Mødet var indkaldt med meget kort varsel og kun ved opslag på infoskærmene i Korinth - dem i Diernæs havde overhovedet ikke en chance for at vide noget om mødet, og de er måske dem der er tættest på. Altså når man ser bort fra dem der bor i udkanten af Korinth, i Gærup, Nyløkke og Grønderup. Jeg kan godt forstå bekymringen. Der bliver ikke lavet støjmålingen men kun teoretiske beregninger.

Der blev på mødet fremvist en præsention, hvoraf åbningstiderne fremgik, og her citerer jeg: "Åbningstider:

Hovedparten af aktiviteterne inden for normal arbejdstid (9-17).

Aldrig nat-åbent.

Aftenskydning uden jagtforeningerne. Maksimalt 1 gang ugentligt (til kl. 21.00)

Aftenskydning med jagtforeningerne. Maksimalt 3 gange ugentligt (til kl. 21.00)

Evt. aktivitet om lørdagen forventes begrænset til ½ dag

Lukket om søndagen med undtagelse af evt. stævner

Lukket alle helligdage

Lukket i industriferien - uge 28, 29, og 30

Maksimalt 10 dage med aktivitet i december og januar" Catharina Reventlow-Mourier fra Brahetrolleborg fortalte på mødet, at hun frivilligt har valgt at begrænse åbningstiden, for hun kunne holde åbent til kl. 22 alle ugens dage, hvis det passede hende. En evt. kommende ejer af godset vil ikke være forpligtet til at begrænse åbningstiderne.

Catharina Reventlow-Mouriers drøm er at skabe en skydebane i samme klasse som Sveriges største skydeskole Susegården, som har 17 standpladser (skydepladser) med 60 lerduekastemaskiner. Brahetrolleborg vil dog etablere 20 standpladser. Kundegrundlaget er jægere fra hele Danmark samt jægere fra Tyskland, Sverige, Norge m.fl.

Det vil sige, at når skydebanen er kørt i gang så kan vi, i Korinth og omegn, regne med støjgener mandag-fredag fra kl. 9.00 til 21.00 og den halve lørdag og til stævner om søndagen. Vi må håbe, at kommunalbestyrelsen står fast på ikke tillade en skydebane på trods af trusler.