Ejerne af Munkebo Bycenter har for alvor sat fart i ombygningen af det gamle bycenter, og hvis alt går som smurt, bliver der bygget tre etagers lejligheder oven på bycentrets stueetage.

Munkebo: Munkebo Bycenter har længe skreget på nye tiltag og forandringer, der skulle puste liv i det, der er kendt som Danmarks første bycenter. Og nu er tegningerne på plads. I februar kom det frem, at Munkebo Bycenter var blevet overtaget af nogle nye ejere, nemlig Munkebo ApS. Og forandringerne kom hurtigt. Siden dengang har ejerne skænket Munkebo og bycentret en ny, robust legeplads, og for et par uger siden blev det gamle, stråtækte hus, der stod ved centeret, jævnet med jorden. Nu er tegningerne for resten af bycentret kommet, og hvis alt glider nemt med lokalplanerne, kan beboerne i Munkebo se frem til et helt forandret bycenter.

Et, to, tre eller fire værelser

Allan Jørgensen, der er medejer af de nye bycenter, fortalte i februar, at der kom til at være lejligheder på den allerede eksisterende førstesal, der var over noget af bycenteret. Men det mål er siden hen blevet opgraderet. Bycenteret står nu til at få lejligheder over hele bycentret, og de kommer godt op i højden. - Vi bygger lejligheder til og med tredje etage, fortæller Allan Jørgensen, og derved får bycenteret i alt fire etager. De nye ejere estimerer, at det vil give 120-130 nye boliger til Munkebo. Hvilken slags lejligheder, der kommer til at være tale om, kan endnu ikke klarlægges, fordi der først skal laves en analyse af behovet. Men flere af de nye lejligheder vil få en udsigt ud over vandet. - Det er endnu ikke fastlagt, om det bliver med et, to, tre eller måske fire værelser. Så langt er vi ikke endnu. For de nye ejere handler byggeriet også om at skabe noget, der skal give Kerteminde konkurrence. - Vi blev enige om, at vi ville lave noget, der sparkede røv. Det skulle ikke bare være et stillestående projekt, og så skulle det være noget, der kunne bringe Munkebo ud af skyggen af Kerteminde.

Rød og grå facade

Og ejerne har også nok plads til det nye projekt. 14.000 kvadratmeter ligger de inde med at kunne bygge på, hvis alt går, som det skal. Det skal udnyttes. Bag centret ved siden af parkeringspladsen ligger i dag en grøn græsplet med birketræer. Men når først byggeriet går i gang, vil græspletten ligge under en L-formet bygning, hvor der også skal være lejligheder til og med tredje etages højde. Men de nye ejere er ikke bange for at inddrage grønne områder til bygninger. - Vi kan ikke undgå, at der bliver fældet nogle træer, når man starter sådan et projekt som det her, forklarer Allan Jørgensen. - Der bliver lavet nogle grønne områder oppe i højden lige ud for lejlighederne i stedet, ligesom der kommer til at være altaner. Men selvom der inddrages græspletter og fældes træer i processen, har Munkebo ApS hele tiden haft lokalhistorien i tankerne. På tegningerne for det nye center kan det ses, at den røde bycenterfacade får selskab af en grålig facade. - Det skal signalere den vigtige industrielle historie, der er for området, forklarer Allan Jørgensen. Samtidig vil der stadig være butiks- og caféliv i stueetagen for fremtiden.

Ingen café i det hvide hus