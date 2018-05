Svendborg: Hidtil har gravide kvinder i Svendborg måtte køre til Odense for at blive scannet i løbet af deres graviditet.

Det behøver de ikke fremover, da byen har fået en privat scanningsklinik i Ørkildsgade, hvor det er muligt at købe sig til ekstra scanninger i løbet af graviditeten.

Klinikken hedder Svendborg Scanningsklinik, og bag den står sygeplejerske Tove Vad, der siden 1997 har arbejdet som sonograf med ultralysdsscanninger af gravide på både Svendborg Sygehus og de seneste år på OUH i Odense. Hun oplever, at efterspørgslen på at tilkøbe scanninger udover dem, man får tilbudt af det offentlige i løbet af sin graviditet, er høj.

- Jeg er ansat på OUH, hvor jeg laver screeninger af gravide i andet og tredje trimester, og der oplever jeg, at mange allerede har været ude at få sig en privat scanning, fordi de føler, at det er lang tid at gå uden at vide det. Den del vil jeg gerne være med til at tilbyde her i Svendborg, forklarer Tove Vad.

- Jeg tilbyder alle de former for scanninger, som man har behov for gennem sin graviditet. Alt fra den tidlige scanning (tryghedsscanning, red.) for at fastslå, om der er et barn i livmoderen, til kønsscanninger og 3D/4D-scanninger, siger sygeplejersken.