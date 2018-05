Bor du i en af de gamle, smalle gader i den historiske bydel i Middelfart og får sværere ved at finde en parkeringsplads, mens Klimabyens anlægsarbejdere indtager kvarteret, så er der nu hjælp at hente hos Middelfart Kirke.

Middelfart: Mens Klimabyens anlægsarbejdere uge efter uge bevæger sig længere op i den gamle bydel og begynder at optage de gamle, smalle gader, bliver det måske sværere for beboerne at spotte parkeringsmulighederne.

Men nu giver menighedsrådet for Middelfart Kirke en håndsrækning til dem, der bor i Smedegade, Knorregade, Buggesgade og Gl. Vestergade i form af 10-15 p-båse på pladsen omkring kirken.

Parkering på kirkepladsen Parkering på pladsen omkring Middelfart Kirke skal ske uden for tidsrummene 8.30-16 på hverdage, 9-17 om lørdagen og 8.30-12.30 på søndage.Der må desuden ikke parkeres foran kirkedørene eller døren til kapellet i det sydøstlige hjørne på noget som helst tidspunkt.



Og sidst, men bestemt ikke mindst, så skal man give sine kontaktoplysninger og registreringsnummeret på éns bil til kirkekontoret ved at aflevere en slip, der fulgte med informationsbrevet afleveret i Knorregade, Smedegade, Buggesgade og Gl. Vestergade.



Menighedsrådet tager slutteligt forbehold for, at der kan forekomme periodiske eller permanente ændringer, som man enten vil blive orienteret om via sine telefonoplysninger eller på hjemmesiden www.middelfartkirke.dk

- Vi synes, at det manglede da bare. For det er også en gestus at være lidt hjælpsom, og der er ingen grund til, at der er 10 ledige parkeringspladser på kirkepladsen, hvis der er frygtelig mangel på p-pladser alle andre steder. For det er der jo. Så vi forsøger her at strække hånden ud, forklarer Bit Jensen, der er formand for menighedsrådet og først blev gjort opmærksom på, at der ville opstå en parkeringsmangel i det gamle bykvarter, da hun og andre interessenter deltog i et informationsmøde om den tredje etape af klimasikringsprojektet tilbage i november.

- I det øjeblik, vi ikke selv bruger parkeringspladserne, er der intet i vejen for, at folk - i den her periode i hvert fald - ikke kan holde der, siger Bit Jensen.