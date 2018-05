Tyskland har indgivet protest mod, at Rusland har forbudt en tysk journalist at dække VM-slutrunden i fodbold, fordi han har skrevet kritisk om Rusland.

Den tyske journalist Hajo Seppelt var den journalist, som først rapporterede om Ruslands store dopingskandale.

- Vi finder, at de russiske myndigheders ageren med at erklære Hajo Seppelts visum for ugyldigt, er forkert. Vi opfordrer Ruslands ledere til at give den tyske korrespondent tilladelse til at rejse ind i landet, så han kan dække VM-slutrunden, siger den tyske regerings talsmand, Steffen Seibert.

Medlemmer af det tyske parlaments idrætsudvalg har sagt, at den russiske fremfærd over for Seppelt er "skandaløs".

- Det er ikke blot totalt uretfærdigt, men direkte skandaløst, siger Dagmar Freitag fra parlamentsudvalget.

Seppelt er blevet nægtet visum til slutrunden fra den 14. juni til den 15. juli.

Freitag, som også er medlem af udenrigsudvalget i det tyske parlament, Forbundsdagen, siger til dpa, at Fifa og dets formand, Gianni Infantino, må gribe ind.

Seppelt arbejder for tv-stationen ARD. Han blev fredag nægtet et visum og erklæret persona non grata i Rusland. Fifa har akkrediteret Seppelt til slutrunden.

Den prisvindende Seppelt spillede en central rolle i afdækningen af den store russiske dopingskandale, der er blevet belyst gennem de seneste par år.

En lang række russiske atleter blev op til vinter-OL idømt karantæner, og flere russiske atleter blev ikke inviteret til legene i Sydkorea i år.

Ved Sotji-legene i 2014 blev Rusland den mest vindende nation.