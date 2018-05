Tommerup St.: Lilleskov Teglværk byder på forårsloppemarked onsdag 30. maj. Mellem klokken 16 og 19 er der ekstraordinært åbent og muligheder for at finde brugt elektronik, møbler, porcelæn og diverse pyntegenstande. Mangler man noget til at pynte på væggen er der også mulighed for at erhverve et maleri til billige penge, oplyser teglværket.

Der er salg af pølser og noget at drikke, så man ikke behøver gå sulten derfra. Der er fri entre på loppemarkedet.

Når der ikke lige er loppemarked er det muligt at gøre en handel i møbelladen tirsdag, torsdag og lørdag. /liw