for børn

Kerteminde: Det har allerede været fremme, at der afholdes en sommerskole for børn i Kerteminde i skolernes sidste ferieuge - uge 32. Men det er også muligt at komme på sommerskole i den første ferieuge.

I den første ferieuge er Kerteminde Husflid for 16. gang klar med Kreativ Familieuge i uge 27, hvor der er mulighed for at være sammen med en voksen. Denne sommerskole afholdes i Kulturhus Fjorden i Kerteminde.

Kreativ Familieuge tilbyder valg mellem seks forskellige emner. I år der det trædrejning, maling på lærred og papir, pileflet, tekstiler og syning, decoupage og knipling. Der er mulighed for at vælge to emner.

Programmet kan ses på foreningen hjemmeside: kerteminde.husflid.dk. /EXP