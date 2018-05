Munkebo: Vi skrev forleden om den nye butik Blomst og Garn på Munkebo Bytorv.

I den forbindelse skrev vi, at den ene af ejerne, Sussie Nielsen, der har taget orlov fra sit børnehavejob, efter tre måneder skal se, hvad butikken kan bære.

Men det var ikke, som vi fik skrevet, for eventuelt selv at blive i butikken på fuld tid - for hun vender under alle omstændigheder tilbage til børnehaven. (ström)