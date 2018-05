sundhed

Ellen Trane Nørby kiggede mandag på det sundhedshus, som i sidste uge fik tildelt 20 millioner statskroner.

Fredericia: Med knap 20 millioner var Fredericia Sundhedshus en af topscorerne, da der sidste uge blev delt afsat penge til sundhedstilbud i hele landet. Mandag var sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) så forbi Fredericia for at se nærmere på det nye sundhedstilbud, der er under opbygning i de tidligere sygehusbygninger på Dronningensgade. - Det er meget vigtigt, at sundhedsvæsenet kommer tættere på borgerne, så de får flere og bedre tilbud der, hvor de bor, har Ellen Trane Nørby udtalt om Fredericias sundhedshus. Under besøget så hun nærmere på nogle af de 27.000 kvadratmeter, som sundhedshuset rummer. Hun hilste på repræsentanter fra kommunen, regionen og de private og frivillige sundhedsaktører, der kommer til at arbejde i huset.

Fredericia Kommune har afsat 45 millioner kroner på budgettet for 2018 til renovering af det tidligere sygehus, så det kommer til at fremstå som et moderne sundhedshus. Planen er, at der kommer en bred vifte af sundhedstilbud. Det ligger allerede fast, at der vil være praktiserende læger, fysioterapeuter og regionale tilbud som for eksempel blodprøvetagning i huset. De 20 millioner kroner, som Fredericia i sidste uge fik tildelt, kom fra Sunheds- og Ældreministeriets pulje på 200 millioner kroner, som gik til i alt 26 projekter i hele landet. De kommende tre år afsættes 200 millioner kroner om året til at skabe nye sundhedstilbud.

Fredericia - et fyrtårn