Jeg er så enig med Helge Bager, når han udtaler, at "vi skal bevare de værdier, der er tilknyttet kysterne" (læserbrev, FAA den 12. maj, red.).

Jeg finder det ret sygt, at man vil bruge argumentet "at knytte byen til havnen" for at kunne give tilladelse til den foreslåede "Skipperpark", som jeg iøvrigt har døbt "Skipper Skræk-parken". For det vil jo være et skrækscenarie for mange, hvis den bliver til virkelighed.

For nogle år siden blev der etableret en skaterbane i gården ved friskolen i Ærøskøbing. Der kom så mange naboklager over støjen, at den måtte flyttes. I Skipper Skræk-parken bliver det angiveligt ikke bare en skaterbane, men alskens morskabstingeltangel som rutsjebane osv., som alle vil generere støj - måske også med ledsagende musik, så det vil blive ulideligt for naboer, som gerne på en smuk aften vil nyde haven - og andre, som måske vil spadsere en tur ud til vandet eller til skoven.

Det er også noget vrøvl med at give mulighed for at få Strandbyen Havn til bedre at hænge sammen med Ommel by. Det gør den jo i forvejen. Man skulle tro, at kommunen overhovedet ikke kendte til lokaliteten.

Og så er der Kleven havn. Hvis ikke der var nogen marker mellem byen og havnen, ville man jo aldrig kunne lave de fine sejlerarrangementer med overnatnings- og spisemuligheder dernede. Jeg kan lige forestille mig parcelhuse på begge sider af vejen. Og hvad så med udsigten og solnedgangsturen ned ad Klevenvejen?

Se nu at få tænkt jer om derude i kommunen og skrot planerne i Ommel og Marstal, ligesom det nu er sket med Bøssehage.

Der er altid tilgivelse, når man indrømmer, at man har kvajet sig!