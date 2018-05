Fodbold: Middelfart Boldklub har netop forlænget kontrakten med unge Malte Jürgensen, så han er en del af klubben i de kommende 2 år.

Malte kom til Middelfart i sommeren 2017, efter nogle år på akademiet i FC Midtjylland. Her var Malte en fast bestanddel af U19 holdet indtil turen gik til Fyn for at spille seniorfodbold.

Positionen som højre back er Maltes foretrukne, men på det seneste har han dækket af på den defensive midtbane, hvor han har vist at han også holder et højt niveau.

- Malte er en ung mand, der passer sine ting med stor omhu. Han blev sat lidt tilbage af en skadespause i efteråret, men her efter nytår er han kommet stærkt tilbage. I omklædningsrummet er han meget vellidt, og hans humør og københavnske accent spiller en central rolle i spillertruppen i hverdagen. Han har siden sin start i Middelfart udviklet sig løbende, og derfor er det helt naturligt at forlænge kontrakten med Malte med yderligere 2 år, udtaler direktør Søren Godskesen.

- Forlængelsen af min kontrakt har været undervejs et par måneder, men jeg har på intet tidspunkt været i tvivl om at Middelfart er stedet hvor jeg gerne vil fortsætte min udvikling. Jeg har været ekstremt glad for mit første år i klubben, hvor jeg er faldet godt til både på og uden for banen. Nu glæder jeg mig til at have ro på i de kommende år, til at bygge endnu mere på, og derved udvikle mig endnu mere som fodboldspiller, udtaler Malte Jürgensen om forlængelsen.

Malte Jürgensens nye kontrakt udløber 30.6.2020.