Magtenbølle: Minigrisen Gitte Øffesen med kælenavnet Øffert fødte i april fem små grislinger, som det er en fryd at se tumle rundt i griseriet på Magtenbøllevej 78, skriver minigriseavler m.m. Else Marie Kristensen i en pressemeddelelse.

Også i Klaus Ankerstjerne Eriksens bryggeri har der været travlt. Torbens Stout, Margrethes Ale og Oles IPA er nemlig blevet brygget og tappet på flasker. Øllet har i øvrigt fået navne efter grise i griseriet.

Alt det vil hhv. svineavleren og bryggeriejeren fortælle nærmere om ved et åbent hus-arrangement søndag 20. maj klokken 13-16.

Else Marie Kristensen vil således fortælle, at kærligehed og overskud er vigtige ingredienser for at give de små minigrise et godt liv. På dagen kan man også møde fortællegrisen Bo.

- Og kommer der en prins eller en prinsesse forbi og kysser Bo, så kan det være fortryllelsen ophæves, og han bliver til en smuk prins, siger Else Marie Kristensen.

En rundtur på ejendommen med æbler, bier og humle er også på programmet. Entre 20 kroner.