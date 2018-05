Nellemose: En opmærksom nabo var formentlig årsagen til, at to hunde tidligt lørdag morgen slap ud af et hus på Alléen i Nellemose, hvor der var udbrudt brand i kælderen. Branden blev opdaget af en nabo klokken 5.15, da hun bemærkede, at der kom røg ud fra husets kælder. Ingen personer var hjemme, men hun kunne se, at der var to hunde i stueetagen. Med politiets tilladelse knuste hun ruden i døren, så hundene kunne komme ud.

Branden er formodenlig opstået i en tørretumbler, der stod i kælderen, det var heldigvis også kun kælderen, der blev skadet ved branden. /liw