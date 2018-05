Arbejdstilsynet har givet Borring Plast i Tommerup St. tre strakspåbud, efter en 27-årig mand blev klemt ihjel af en robotarm på virksomheden. Påbuddene handler blandt andet om at sikre, at ingen opholder sig bag indhegningen af robotten under drift.

Den 27-årige mand, der var bosat i Odense, var ifølge Fyns Politi kommet i klemme mellem en robotarm og et el-skab, efter han var kravlet igennem en afspærring. Da ambulance og læge kom til stedet, fandt de ud af, at mandens brystkasse var blevet knust, og at han var død på stedet.

- De handler alle om at sikre, at arbejdet ved det pågældende robotanlæg udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at ingen opholder sig bag indhegningen under drift, skriver tilsynschef hos Arbejdstilsynet, Morten Vestergaard i en mail til Fyens Stiftstidende.

Arbejdstilsynet har afgivet et strakspåbud til Borring Plast om "at sikre at arbejdet ved "Squeeze Cup"-robotanlæg udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at ingen opholder sig bag indhegningen under drift". Derudover skal virksomheden sikre "at indtrængning til "Squeeze Cup"-robotanlæg ved kasse ind- og udløb er strengt forbudt".

Virksomheden har allerede instruereret medarbejderne og sat skilte op. På skiltene advares der om, at det er strengt forbudt at opholde sig i robottens arbejdsområde, når den er i drift, og at det kun må foregå igennem sikkerhedslågerne, hvis man skal ind i arbejdsområdet.

Slutteligt er der givet et påbud om "at sikre "Squeeze Cup"-robotanlæg mod indtrængning ved kasse ind- og udløb".

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra indehaver af Borring Plast, Jesper Seistrup.