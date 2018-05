Kunst: Titlen på dette års afgangsudstilling af Det Fynske Kunstakademi er "The Drama". Titlen refererer til teatret, hvor alt fra maskespil og scenarieskabelse kan udfolde sig. En reference til en verden, hvor alt kan finde sted. Fra det episke til det intime, fra det dramatiske til det poetiske. "The Drama" starter med en prolog i forhallen. Hovedscenen er i museets skulptursal, hvorefter udstillingen bevæger sig op ad trapperummet bag balkonen til bagscenen, hvor man finder et kunstnerens værksted, og øverst oppe på 2. sal er intimscenen at finde, hvor et utopisk scenarie udspiller sig. Afgangsudstillingen kan ses frem til 1. juli. Fernisering torsdag 17. maj kl. 17: Brandts 13, Brandts Torv 1, Odense. (stha)