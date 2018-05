Søndag eftermiddag blev 30 OB-fans anholdt før superligakampen mod AGF. Fansene ville starte et slagsmål mod rivalerne, og bliver nu sigtet for grov forstyrrelse af den offentlige ro og for at være i besiddelse af maskeringsudstyr.

Det var ikke meget fodbold, de 30 anholdte OB-tilhængere, der søndag eftermiddag blev anholdt i Kongens Have, fik set. I stedet for at tilbringe aftenen i de blå og hvide plastiksæder på Ewii Park, hvor AGF gæstede OB, brugte gruppen af OB-fans deres aften hos Fyns Politi. Godt to timer før kampen blev de 30 fodboldfans anholdt i Kongens Have, lige i tide før gruppen fik startet en slåskamp mod AGF's fans. De 30 fodboldfans bliver nu alle i fællesskab sigtet for grov forstyrrelse af den offentlige fred efter straffelovens paragraf 134a og risikerer en længere fængselsstraf. - Når der er flere, der er sammen om at lave uorden, er det en grov forstyrrelse, og så kan man straffes med op til 1,5 års fængsel, siger politikommissær Kim Munksgaard Hansen. Flere af de anholdte havde desuden også romerlys og maskeringsudstyr såsom huer og elefanthuer på sig, som de også vil blive sigtet for. Det kan derudover give en bødestraf eller fængsel i seks måneder.

Sikrede rolig fodboldkamp

Fyns Politi fik søndag eftermiddag oplysninger om, at nogle af OB-fansene, der var mødt op i centrum før superligakampen, ville opsøge AGF's fans ved Sir Club på Nørregade for at slås. Da Fyns Politi ankommer er der kun 5-10 meter mellem de to grupperinger, fortæller Kim Munksgaard Hansen. - AGF-fansene er også gået på gaden, men de er små 200 mennesker og talstærkt overlegne i forhold til de kun 30 fra OB. Stemningen var oppisket, så vi finder dem lige i sidste øjeblik, siger Kim Munksgaard Hansen. Fyns Politi får omringet gruppen af OB-fans og tager dem med på stationen. - Vi er overbevist om, at de 30, der er blevet anholdt, havde afgørende betydning for, at kampen derfra, både inde på stadion og efterfølgende, forløb roligt. Vi fik fat på grupperingen, der ville skabe problemer, siger Kim Munksgaard Hansen.

Overvågningsvideo skal ses igennem