Husby: Som journalist ved Anders Lund Madsen, hvad det vil sige at researche. Og det får han brug for, når han fredag 1. juni skal deltage i Husby Tanderup Borgerforening og Husby Tanderup Ungdoms og Gymnastik forening 50 års jubilæumfest.

Anders Lund Madsen vil nemlig tage udgangspunkt i lokalområdet med dets igangværende projekter og lokalbefolkningens drømme.

Festen fortsætter lørdag middag, når Brødrene Fisk - Jeppe og Christian - vil fortælle om havets dyreliv. Og da de tager bassiner med fisk og havdyr med, kan publikum komme tæt på.

Tre eftermiddagstimer fra klokken 13 står i fodboldens tegn, hvor femmandshold dannet til lejligheden dyster i kampe af 10 minutters længde.

På sportspladsen finder man også et loppemarked, hvor private får chancen for at få ryddet op i kælderrum og garager - og få dem fyldt op igen.

Jubilæet kulminerer lørdag aften i festteltet, hvor man kan gå ombord i en buffet, som La Posta i Assens står for. The Night Paradise tager over klokken 21, og så skal der danses. /EXP