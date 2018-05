Der er rig mulighed for at komme og se sin bøf i græshøjde, når tre nordfynske kødkvægsavlere slår dørene op den 27. maj.

Søndersø/Enebærodde/Hårslev: I disse år er vores indtag af kød ofte til diskussion. Skal vi helt droppe kødet, eller skal vi stedet spise mindre, men bedre kød? De tre nordfynske kødkvægsavlere Holmevang Dexter, Jersore Galloway og Labøllegaaard har som en del af i alt 13 fynske besætninger valgt at vise deres dyr frem, når det er 'Kødkvægets dag' søndag den 27. maj fra klokken 10 til 16.

På Holmevej 54 ved Søndersø åbner Tove og Kaj Christiansen fra Holmevang Dexter dørene til et besøg hos Danmarks mindste kvægrace Dexter. Parret har haft racen i 24 år og ejer et lille landbrug på 20 hektar med i alt 20 dyr.

Jersore Galloway har dyr spredt ud over store dele af Fyn, men på kødkvægets dag har ejerne Jytte og Erik Pedersen valgt at invitere gæsterne på tur på Enebærodde, hvor en del af deres dyr afgræsser området. I snart otte år har gallowaykvæget plejet den unikke natur. Her mødes man på parkeringspladsen ved Tygesvej og kører ud på odden i så få biler som muligt. Det sker klokken 10, 12 og 14, men det er også tilladt at gå derud selv og se på dyrene.

Endelig åbner også Labøllegaard dørene på Labøllevej 21 uden for Hårslev. Margith Bjerre og Villy Rasmussen har et lille landbrug med skotsk højlandskvæg og er netop blevet certificeret som økologisk, og næste år bliver gården endda biodynamisk. Her vil der også være legeborg for børn, mulighed for at købe mad med gårdens egne produkter og selvfølgelig besøge gårdbutikken.