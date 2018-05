Harritslev og Bogense: Nordfyns Kommune har nu bedt et eksternt rådgivningsfirma om at lave en analyse af de trafikale forhold på hele strækningen fra krydset Smidstrupvej/Odensevej og ind til krydset Odensevej/Huggetvej i Bogense. Det oplyser Louise Rasmussen, driftschef i Teknik, Erhverv og Kultur.

- Fyns Politi og Vejdirektoratet kigger kun på det enkelte uheld i krydset Odensevej/Harritslevvej. For os er det vigtigt at se det som en helhed, og derfor har vi bedt om at få igangsat en analyse af hele strækningen, siger hun.

Inden for en meget kort tidshorisont vil en trafiksikkerhedsrevisor gå i gang med at undersøge forholdene - heriblandt hastighed, antal køretøjer mv.

- Når resultatet af det foreligger, vil kommunen tage stilling til, om sikkerheden skal forbedres yderligere i nogle af krydsene. Det vil i så givet fald være op til politikere at bestemme, om der skal afsættes penge til det fra trafiksikkerhedspuljen, fortæller Louise Rasmussen.

Louise Rasmussen understreger, at kommunen foretager analysen, fordi man godt er klar, at der er en voldsom trafik på strækningen, som kan give udfordringer i hverdagen for bilister og andre brugere. Og kommunen gør det også, fordi man lytter til kritikken fra Kurt Sørensen fra Harritslev, som efterlyser bedre sikkerhed i krydset Odensevej/Harritslevvej.