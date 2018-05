Harritslev: I omkring 40 år har Kurt Sørensen boet i Harritslev - få hundrede meter fra krydset Odensevej/Harritslevvej. Han har derfor et kendskab til de trafikale forhold, som de færreste er i besiddelse af.

Kurt Sørensen har tidligere i avisen været ude og kritisere Nordfyns Kommune for, at sikkerheden er alt for dårlig i krydset. I den tid, hvor han har boet i lokalområdet, er fire personer blevet dræbt, og adskillige er kommet til skade i krydset.

Naboen er derfor langt fra tilfreds med den konklusion, som Fyns Politi og Vejdirektoratet er kommet frem til.

- Jeg er enig i, at der er fri oversigt i begge retninger, hvis du skal krydse vejen som fodgænger, men jeg mener stadigvæk, at der er behov for tiltag for at forbedre trafiksikkerheden yderligere. Jeg vil kæmpe videre, så det kommer til at ske, fastslår han.

- Jeg ser og hører hver eneste dag, hvor stærkt folk kører. Jeg mener derfor, at man først og fremmest burde lave en zone med 70 kilometer i timen samt overhaling forbudt. Jeg mener stadigvæk også, at man burde sætte noget lyst op omkring busstoppestedet og på den anden side af vejen, da der er så mange unge mennesker fra højskolen, som skal over den vej, når det er mørkt.