Assens: Hvis du har købt en kupon fra lørdagslotto i Bog og Idé i Assens, skal du ikke miste modet, hvis der ikke umiddelbart er en gevinst på den, når du tjekker den derhjemme. Danske Spil har nemlig udloddet ekstragevinster, og en af de kuponer, der er solgt i Bog og Idé i Assens, udløser en ekstra præmie på en million kroner.

Det oplyser Pernille Schreiner, indehaver af Bog og Idé i Assens.

- Det er da dejligt, at det er en af vores kunder, som har vundet en million. Men det er også en info til folk om, at de skal huske at komme ind i en af butikkerne for at få tjekket deres kupon. Ekstragevinsterne kan man først se, når de bliver tjekket i butikkerne, og det ville være ærgerligt at smide kuponen i vaskemaskinen. Så find jeres kuponer frem fra baglommen og få dem tjekket, siger hun.

Pernille Schreiner fik den gode nyhed fra Danske Spil mandag formiddag. Hun må ikke oplyse, hvornår kuponen er købt eller hvilken type kupon, der er tale om, udover at det er Lørdagslotto. Men folk har god til til at finde deres kuponer og få dem tjekket.

- Når det er så mange penge, haster det ikke, og kuponen kan indløses efter flere år. Men de fleste vil vel gerne have pengene til sommerferien, siger Pernille Schreiner.

Det er ikke længe siden, Assens Kommune sidst havde en lottomillonær.

I februar vandt en familiefar i starten af fyrrene 15 millioner kroner. De skulle bruges på at købe is til børnene, en rejse til Fiji, renovering af huset og mere fritid med familien, oplyste manden via Danske Spil.