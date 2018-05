Asperup: Ingen pinse uden friluftsgudstjeneste på Tvillingegården, Birkevangsvej 3 i Asperup. I år holdes gudstjenesten 2.pinsedag klokken 11.

Syv sogne er gået sammen om gudstjenesten, hvor præsterne Anders Horne Henriksen, Anne Marie Krog og Vita Andreasen medvirker.

Gudstjenesten vil i øvrigt indeholde forskellige musikalske indslag.

Gudstjenesten går over i frokost - gæsterne skal selv have mad med - og når den er indtaget står den på underholdning ved Bolværksmatroserne fra Bogense. Det er ganske gratis at deltage. Kun skal man betale for kage og kaffe. /EXP