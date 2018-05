sport

Middelfart: U15-pigerne fra Middelfart vandt i kristi himmelfartsferien det internationale fodboldstævne Aalborg City Cup. I seks kampe lukkede Middelfart kun et enkelt mål ind i ordinær spilletid, og samlet fik pigerne en målscore på 18-1. Middelfart vandt deres gruppespil foran to danske og et hollandsk hold. Kvartfinalen blev vundet sikkert med 4-0 over endnu et hollandsk hold.

Semifinalen sluttede med en 1-0-sejr efter en tæt kamp mod Aalborg KFUM. I finalen kom pigerne op imod det polske hold Muks Praga. Finalen sluttede 0-0 efter ordinær tid, så der skulle straffespark til at afgøre kampen. Den vandt Middelfartpigerne med 4-3. /EXP