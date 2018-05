112

Fredericia: Politiet nedjusterer nu første melding om, hvor mange der var på Østerstrand lørdag aften, da patruljevogne blev tilkaldt på grund af larm. Ifølge vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard fra Sydøstjyllands Politi var politiet tilkaldt to gange. Den anden gang havde de unge svært ved at forstå, de skulle fortrække sig, siger han.

Første gang politiet var til stede var kl. 19.40, hvor omkring 50 unge var samlet på stranden og var lidt højlydte, så politiet var dernede for at dæmpe gemytterne. Kl. 21.24 blev der ringet efter politiet igen.

“ Udfordringen var, at de relativt unge havde svært ved at forstå, at når politiet har politiforretninger, så skal man gøre, hvad vi siger, og man skal ikke spørge, hvad vi vil og hvorfor vi gør, som vi gør. Det kan man gøre bagefter, hvis man har spørgsmål Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard

- Jeg har talt med en af patruljerne, som var dernede, og de vurderer, der var omkring 50-100 unge. Det er lidt svært at vurdere, siger Finn Ellesgaard.

Politiet sigtede i den forbindelse tre unge for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen for at forstyrre den offentlige orden. Det drejer sig om en dreng på 14 år, en dreng på 17 år og en kvinde på 19 år. Den 14-årige var kortvarigt anholdt og blev taget med i patruljebilen, men blev kort tid efter løsladt igen, oplyser Finn Ellesgaard. De tre unge er sigtede for ikke at ville flytte sig, at komme med tilråb og fornærmende tale mod politiet. En enkelt af dem havde også spyttet mod en betjent.