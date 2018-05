Haastrup: For fire år siden startede Håstival som en udnyttelse af tomme kvadratmeter i Maria og Niels Lundgaards have i Haastrup, men mon ikke festivalen snart kan betegnes som veletableret. I år finder den i hvert fald sted for fjerde år i træk i dagene 18.-20. maj.

Maria Lundgaard glæder sig over, at alle de bands, der spillede på festivalen sidste år, gerne vil komme igen.

Håstival hos familien Lundgaard Tre dages festival hos Maria og Niels Lundgaard på Trekanten 2 i Haastrup. Maria og Niels Lundgaard flyttede fra Odense til Haastrup for et par år siden, hvor de købte gården på Trekanten 2. De har fire børn: Astrid (13), Frode (10), Aksel (7) og Harald (4). Maria Lundgaard er uddannet pædagog og arbejder 25 timer om ugen i børnehaven i Haa­strup. Ved siden af underviser hun i yoga i Odense, hvor hun for tiden har fire hold om ugen. Niels Lundgaard er uddannet tømrer og arbejder for et firma i Glamsbjerg. Ud over værtsparret er fem personer med i den arrangørgruppe, der står bag Håstival. Derudover er der en lang række frivillige. Festivalen fortsætter hele anden pinsedag til den lyse morgen.

- Nogle var så forhindrede, for de allerede var booket andre steder, men det er jo super fedt at få den tilbagemelding. Og vi er faktisk i den situation, at vi har bands på venteliste, der gerne vil deltage. Vi har kunnet lave musikprogrammet meget varieret i år, så der er noget for mange aldersgrupper, siger hun.

Programmet byder på navne som Nord, TrailerPark: Jesus, Faaborg Gospel, Vandreklutten, Engle for Evigt, Skavengers m.fl.

“ Og vi er faktisk i den situation, at vi har bands på venteliste, der gerne vil deltage. Vi har kunnet lave musikprogrammet meget varieret i år, så der er noget for mange aldersgrupper. Maria Lundgaard, Håstival

- Tainted Lady er nok et af vores hovednavne. Selv glæder jeg mig enormt meget til Gitta Kaas. Og Discoshaman, han er en af vores gamle venner, som vi ikke har set i 15 år. Og så er der jo sådan en som Martin Sundahl, han er vel nærmest blevet vores husmusiker og har været med alle årene, siger Maria Lundgaard, der vurderer, at festivalen tiltrækker flest folk på hendes egen alder.

- Altså dem omkring de 40, som har børn og skal have det til at gå op med, at ungerne skal have det sjovt i løbet af dagen, og når de så er gået omkuld i teltene om aftenen, så kan de voksne slå sig løs til god musik, siger hun.

Musikerne får entrebilletter plus madbilletter og ølbilletter. Og kommer de langsvejs fra, så får de penge til transporten. Men ingen løn - endnu ihvertfald.

- Når vi kan lave et overskud, der har en størrelse, der er værd at dele ud til 30 bands, så gør vi selvfølgelig det, siger Maria Lundgaard.

Festivalen er desuden støtteforening til den lokale Haastrup Friskole.