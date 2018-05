Med over halvdelen af stemmerne optalt i Irak efter lørdagens valg fører den militante shiamuslimske åndelige leder Muqtada al-Sadr og hans alliance, oplyser valgkommissionen i Bagdad.

Føringen til den militante præst er overraskende, da de færreste iagttagere havde ventet et comeback for den nationalistiske shiamuslim.

Der blev festet i gaderne i Bagdad, efter at valgkommissionen havde offentliggjort det foreløbige resultat. Tusindvis af al-Sadr-tilhængere sang, dansede, affyrede festfyrværkeri og bar rundt på prædikantens portræt ved siden af irakiske flag.

Den shiamuslimske militære øverstkommanderende, Hadi al-Amiri, og hans alliancen ligger på en andenplads.

Over 95 procent af stemmerne er talt op i ti af Iraks 18 provinser.

Den siddende premierministre, Haider al-Abadi, og hans koalition ligger på en tredjeplads.

I modsætning til Abadi, der har haft en sjælden evne til at både at være venner med USA og Iran, er Sadr en fjende af begge lande.

Sadr har ledet to opstande vendt mod de amerikanske styrker i Irak, og han er en af de ganske få shiamuslimske ledere, som har lagt afstand til Iran.

Sadr vil ikke nødvendigvis kunne danne regering alene, hvis hans sejr står fast, når alle stemmer er talt op. Der ventes at forhandlinger i op til 90 dage efter valget.

Valgdeltagelsen var på 44,52 procent viste foreløbige tal, da 92 procent af stemmerne var optalt. Det endelige valgresultat ventes offentliggjort senere mandag.

Reuters har foretaget beregninger, som er baseret på et uofficielt dokument om stemmeoptællingen, og som tyder på, at Sadr har vundet valget med over 1,3 million stemmer, hvorved hans alliance står til at få 54 of parlamentets 329 pladser.

Sadr vil ikke kunne blive premierminister, da han ikke var opstillet, men han synes at være intuition til at kunne vælge den person, som skal være regeringsleder.

Valget er det første i Irak, siden Islamisk Stat blev nedkæmpet sidste år i store dele af landet.