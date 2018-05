Normalt stræber rejsebureauer efter at arrangere så mange rejser som muligt, men skal det være eksklusivt, skal man i sagens natur gå den modsatte vej.

Og det er præcis, hvad et nyt bureau, Safari and Beyond, gør. Fra begyndelsen tilbydes kunderne fem rundrejser på mellem 9 og 21 dage. Nogle gennemføres kun én gang pr. år, andre kun denne ene gang.

Direktøren i bureauet, Claus Lund Sørensen, siger om rejserne, at de går dertil, "hvor verden begynder og til verdens ende". "Vi rejser langt væk - helt ud til kanten og nogle gange lidt ud over kanten. Både geografisk og følelsesmæssigt."

Med på turene vil være rejseledere, der har tilbragt det meste af deres liv langt væk fra Danmark i jagten på nye oplevelser. De fem rundrejser koster mellem 25.000 og 40.000 kroner.

Direktøren ejer bureauet sammen med erhvervsmanden Karsten Ree. De to er ikke novicer i branchen, idet de i forvejen også ejer Africa Tours og erhvervsrejsebureauet B2B Travel. Safari and Beyond får kontor hos Africa Tours i Herning. (thor)