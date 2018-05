Skal storbyferien også give mulighed for afslapning i grønne områder? Så skal rejsen måske gå til den islandske hovedstad, Reykjavik. Byen har nemlig det største antal grønne kvadratmeter pr. indbygger, viser en undersøgelse foretaget af rejseformidleren Travelbird. I et såkaldt "Green Cities Index" har rejseselskabet kortlagt de grønne områder i 50 populære feriebyer. Med 410 kvadratmeter grønt pr. indbygger topper Reykjavik listen, mens Auckland i New Zealand kommer ind på en andenplads og slovakiske Bratislava på en tredjeplads. Helt i bunden af listen er Tokyo i Japan med kun fire kvadratmeter grønt pr. indbygger."Mange populære bydestinationer verden over har taget markante skridt hen mod bevarelsen af grønne områder samt opførelsen af nye," siger Fiona Vanderbroeck, rejseansvarlig ved Travelbird.

Ifølge rejseambassadør og -ekspert hos Bravo Tours Stig Elling har de "grønne pletter" også en positiv effekt i forhold til turisme. For selv om byferie er populært, så kan "liv og støj" også blive for meget, og derfor er det vigtigt med et frirum:- Det er en medårsag til at vælge en storbyferie, for man vælger jo ikke alene storbyen for storbyens skyld, men også fordi der er nogle grønne pletter, hvor man kan slappe af og hygge sig - som i New York, London og København, siger han.Helt nede på en 36.-plads over de grønne byer er København med knap 32 kvadratmeter grønt pr. indbygger. Men ifølge Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), har København noget andet at byde på.- København fremhæves i flere internationale undersøgelser for vores høje livskvalitet. Men vi må ikke hvile på laurbærrene, og vi skal erkende, når vi kan lære af andre storbyer. Det gælder blandt andet prioriteringen af gode grønne områder, som vi ved, at københavnerne sætter stor pris på, lyder det fra Ninna Hedeager Olsen i en mail til avisen."Green Cities Index" er blevet til gennem data fra hjemmesiden openstreetmap.org. De 50 byer blev udvalgt ved, at Travelbird først så på de største OECD-lande og efterfølgende udvalgte de mest populære feriebyer.