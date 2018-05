"Normandiet - frihedens land" lyder sloganet for den nordvestfranske region, som mange år frem i tiden vil blive forbundet med de allieredes landgang under Anden Verdenskrig. Næste år vil der være massiv markering af, at det er 75 år siden, D-dag fandt sted. Skal man deltage i festlighederne næste år, eller måske af sted allerede i år, er der to museer, som har nyt til publikum.

Normandy Victory Museum i Carentan-les-Marais, som åbnede for et år siden, har udvidet den permanente udstilling med en afdeling tilegnet kvindernes rolle i krigen. På museet kan man se 17 realistiske genskabelser af situationer eller begivenheder fordelt på 1500 kvadratmeter.

Airborne Museum i Sainte-Mère-Église lader besøgende opleve invasionen sammen med de amerikanske faldskærmstropper gennem spektakulære og realistiske udstillinger, oplyser Atout France. Nyt i år er, at man takket være en tablet - en såkaldt histopad - som alle besøgende får udleveret, kan opleve historien om Sainte-Mère-Église under besættelsen og slagene, som om man selv var til stede. De yngste gæster kan bruge tabletten til at gå på skattejagt med.

Se mere på www.normandy-victory-museum.com og www.airborne-museum.org. (thor)