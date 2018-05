Nyt og gammelt fungerer fint sammen på Hotel Oderberger. Der er offentlig adgang til hotellets smukke svømmehal.

Det gør ikke meget væsen af sig, men tag ikke fejl: Hotel Oderberger er trods sit diskrete ydre en perle. Bare vent, til vi kommer indenfor. Hotellet, som i næsten 100 år var badeanstalt, ligger lunt i en stille sidegade i hjertet af det farverige Prenzlauer Berg i det tidligere Østberlin. Om hjørnet til venstre er Prater Biergarten åbnet for sæsonen, og lidt længere henne ad Kastanienallee under S-Bahn bliver min rejsemakker nærmest andægtig foran Konnopke's Imbiss, som har solgt sin berømte currywurst siden 1930. Vi er midt i det folkelige Berlin. Prenzlauer Berg er nok byens mest hippe kvarter med masser af unge og en helt afslappet stil, hvor facader med graffiti fra top til bund springer buk med fint istandsatte huse. Sjove butikker, hvor det ikke helt er til at se, om der handles nyt eller second hand, blander sig med spisesteder fra hele verden. Så snart solen er fremme, foregår det udendørs, og man får snildt en glimrende ret for 75 kroner. Smukt kan man måske ikke kalde kvarteret, men charmerende - ja, for pokker. Hotel Oderberger Oderberger Str. 5710435 Berlin



Tyskland



www.hotel-oderberger.berlin Oderberger Str. 5710435 BerlinTyskland

Historien

Indenfor på den tidligere badeanstalt har der været arkitekter i topklasse på spil. Både i årene frem til 1902, da der kom vand i hanerne, så berlinerne kunne få sig et varmt bad og en svømmetur, og nu, hvor hotellet står gennemrenoveret og elegant. Det åbnede med sine 70 værelser og to lejligheder i 2016. Hvide fliser og terrazzogulve fortæller straks, man kommer ind, at vi er trådt ind i en historisk bygning. Oven for trappen giver store glasdøre et kig til den enestående smukke svømmehal, hvor der stadig er offentlig adgang. Rundt på hele hotellet pibler historien frem i form af drejehaner og tekniske finurligheder fra badeanstaltens tid. Nyt og gammelt fungerer sammen i en gennemtænkt og vellykket blanding.

Værelset

Med 13 kilometer i benene var den gode seng lige, hvad vi havde brug for. Der var ro i gaden, og gardiner for de to store vinduer holdt lyset ude. Også på vores 25 kvadratmeter spiller fortællingen om berlinerbadet med. En knagerække og en afskallet badebænk har fået en gang voks, så man ikke får splinter i fingrene, og midt i glasskydedøren til badeværelset er en gammel grøn toiletdør med rund frei/besetzt-lås lagt ind. Tre detaljer i et lyst og lækkert værelse med olieret trægulv, en god stor arbejdsplads og en hel skabsvæg, så man kan få pakket rigtigt ud. Den lyse kaffefarve fra gardinerne går igen i fliserne på det stilrene badeværelse. Også her er der højt til loftet og plads nok til, at man kan tage bad uden at sjaske det hele til. Lune håndklæder og sæbe og lotion i god kvalitet giver lige en ekstra tand til velværet.

Restauranten

En svalegang midt i bygningen danner overgang til den tidligere kedelbygning, Her har arkitekterne gennemført endnu en vellykket fusion af det rå og det elegante, det gamle og det nye i det tre etager høje rum, som nu er hotellets restaurant. Detaljer fra tiden som kedelrum blander sig med mobile buffeter, gedigne trætrapper og moderne møbler. Morgenmadsbuffeten rummer alt fra rabarberkompot til laks, ingefærshots og bittesmå pandekager. Og så selvfølgelig brød, ost, lokal skinke og pølse, masser af frugt plus en kok bag panderne med spejlæg og omelet. Fra tirsdag til lørdag er restauranten åben om aftenen for a la carte i den finere ende med fokus på lokale specialiteter. Vi valgte gadelivet og fortovsrestauranterne og sluttede af i hotellets kaminbar, hvor der var fuldt hus, hyggelig stemning og - som på resten af Hotel Oderberger - smilende betjening.

Pris