Middelfart: - Vi er kun 20 medlemmer, og ikke alle er lige aktive, så vi vil meget gerne være nogle flere, og det håber vi sådan en tur kan hjælpe med til, siger Samuel Riisom Bering, formand for Sportsfiskerforeningen for Middelfart og Omegn.

Turen han taler om, er foreningens arrangement i pinsen den 20. og 21. maj til Sdr. Omme å. Her har foreningen både en lejrplads med en lille skurvogn samt retten til at fiske på to strækninger langs åen. Alle interesserede er velkomne til at deltage, for 100 kroner får man både aftensmad og morgenmad samt to dage med fiskeri langs åen. Overnatning foregår i telte på pladsen

Det er også muligt kun at være med nogle timer den ene eller den anden dag.

Der er flere oplysninger om turen på foreningens Facebookside, tilmelding foregår hos formand Samuel Bering på tlf. 2282 5004.