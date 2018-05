Ved ofte at lade Juventus spille før Napoli får mesterklubben foræret en fordel, mener Napolis cheftræner.

Det irriterer Napolis cheftræner, Maurizio Sarri, at Juventus i Serie A's forårssæson ofte har spillet før Napoli.

Sarri mener, at det er en tendens, som er skabt på baggrund af alt for stor Juventus-magt på øverste beslutningsniveau.

Det siger Napoli-træneren efter søndagens Serie A-runde, hvor Juventus sikrede det syvende mesterskab på stribe.

- Vi bliver nødt til at være mentalt stærkere og ikke så følsomme, men Serie A skal også forbedre sig.

- I de sidste 16 spillerunder har Juventus spillet før os i 14 tilfælde. Eftersom Juventus vandt stort set alle de kampe, har det sat os i en meget vanskelig situation.

- Jeg kan ikke sige, om Juventus er det bedste hold og har fortjent titlen, for jeg har ikke set dem spille ofte nok. Men det er uden tvivl det hold med mest magt på alle måder, siger Sarri ifølge Reuters.

Den italienske træner overdriver dog en smule. I de 16 omtalte spillerunder har Juventus ti gange spillet før Napoli. Tre gange har Napoli spillet først, og tre gange - heraf et indbyrdes opgør - har de spillet samtidig.

Han mener, at 35. spillerunde 28. og 29. april blev afgørende for mesterskabsduellen.

Her vendte Juventus i slutminutterne et truende nederlag ude mod Inter til en 3-2-sejr om lørdagen.

Andetsteds sad Napoli-spillerne på et hotel og så konkurrentens vilde sejr, hvilket ifølge Sarri var med til at give spillerne en dårlig nattesøvn forud for søndagens udekamp, som blev tabt 0-3 til Fiorentina.

- Vi skulle nok være gået i seng tidligere. Vores hold led et psykologisk nederlag, efter den måde som Juventus-kampen forløb.

- Jeg er meget skuffet over, at vi smed mesterskabet på et hotel og ikke på banen, siger Sarri.

Før sidste spillerunde har Juventus 92 point, og Napoli har 88 point.