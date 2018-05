Udstillingslokalet er fuld af hår og aha-oplevelser, når Middelfart Museum 19. maj slår dørene op for sommerens særudstilling Hår.

Middelfart: Hår er mere end bare noget, de fleste af os har på hovedet, under armene og andre steder på kroppen. Det er også en udtryksform, som fortæller historie og siger noget om, hvem man er i tiden. Det er baggrunden for, at der er hår for alle pengene, når Middelfart Museum 19. maj slår dørene op for sommerens særudstilling, Hår. Men hvorfor beskæftige sig med et så generelt emne som hår på et lille, lokalt museum som det i Middelfart? - Vi nåede ikke at snakke ret længe om idéen, før det gik op for os, hvor megen kulturhistorie, der knytter sig til menneskets hår. Og efterhånden som vores egne aha-oplevelser blev flere og flere, blev vi enige om, at publikum garanteret ville have det på samme måde. Og så har vi gjort rigtig meget ud af at finde lokale vinkler på den kulturhistorie, der knytter sig til menneskets, fortæller museumsinspektør Kristian Buhl Thomsen, mens han viser rundt i den 180 kvadratmeter udstilling, som museets 10 ansatte og frivillige i disse dage er ved at lægge sidste hånd på. Sommerens særudstilling på Middelfart Museum i Algade 8, Hår, åbner lørdag den 19. maj og fortsætter frem til og med 20. oktober.Der er åbent daglig tirsdag til lørdag klokken 11-17.



Entréen er på 40 kroner og giver samtidig adgang til Henner Friisers Hus i Brogade. For 20 kroner ekstra er der også adgang til Psykiatrisk samling i Teglgårdsparken.

Lokale viser frisuren

Den lokale vinkel har museet blandt andet forsøgt at skærpe ved gennem vinteren og foråret at opfordre lokale til at komme med billeder af deres nuværende eller tidligere frisurer, hvor de har brugt deres hår bevidst. Selv om det ikke just er strømmet ind med henvendelser, er det lykkedes museet at finde 10 lokale, som viser deres hår frem. En af dem er 54-årige Tim Andersen, der har bidraget med et billeder af sig selv som 15-årig punker med hanekam. En anden er Bjarne Jensen fra Gelsted, der som ung, langhåret hippie udlevede drømmen om "love and peace" i et kollektiv i Gelsted. - Det lange hår har i flere historiske perioder været et udtryk for protest mod det eksisterende samfund. Hippiernes lange hår i 1960'erne og 1970'erne var en tydelig kontrast til de karseklippede, amerikanske Vietnam-soldater, fortæller Kristian Buhl Thomsen. Den 36-årige museumsinspektør har dog aldrig selv brugt håret politisk eller socialt. - Jeg har haft bakkenbarter siden jeg var 17 år, men det er nok mest fordi, jeg synes, det er pænt, nu jeg har sort hår, fortæller Kristian Buhl Thomsen, der under arbejdet med udstillingen selv er blevet mest overrasket over klipningen af de såkaldte "tyskerpiger" under Anden Verdenskrig. - Det viser sig jo, at det ikke kun var på befrielsesdagen, at modstandsfolkene stemplede de kvinder, som havde været sammen med tyske soldater, klipningerne begyndte allerede, da den danske regering trak sig i 1943, fortæller Kristian Buhl Thomsen. På udstillingen kan man blandt andet se billeder, som fynske modstandsfolk fik lavet til skræk og advarsel. En anden lokal vinkel er en lokal samling af barbiedukker med forskellige frisurer gennem tiden. Desuden har Vestre Skole udlånt sin kongerække, der viser de royale modeskift indenfor både parykker, hår og skæg gennem næsten 800 år. Lokalt er også billedet af middelfarteren Jo Jacobsen, der blev skilt fra den store danske bryggeridirektør Carl Jacobsen og endte som korthåret (hvilket var usædvanligt for kvinder på det tidspunkt) kvindesagsforkæmper.

Vidt omkring