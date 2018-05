Politik

Fredericia: En lørdag formiddag uden et valg i sigte var Radikale Venstres folketingskandidat i Fredericia, Nanna Nørholm, på gaden for at føre valgkamp.

- Det er lige i rette tid: Vi ved jo ikke, hvornår valget kommer. Og jeg kan lide at komme ud at hilse på folk og blive lidt mere kendt. Også for at høre, hvilke emner de synes er vigtige, siger Nanna Nørholm.

Du har vel selv en mening om, hvad der er vigtigt?

- Ja, men jeg har ikke formuleret mine mærkesager endnu. Og det er da altid godt at høre, hvad andre tænker, siger Nanna Nørholm.

Ét emne har hun dog allerede nu lagt sig fast på at slå et slag for i den kommende valgkamp.

- Jeg vil foreslå, at vi indfører det samme system for affaldssortering i hele landet. Som det er nu, er der for stor forskel fra by til by. Folk, der er på besøg i en by - eller i sommerhus - kan ikke finde ud af det. Det bør være ens og med ens piktogrammer, så alle kan finde ud af det, siger hun.