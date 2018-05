Israel er klar til at feste, når USA mandag flytter sin ambassade til Jerusalem. For regeringen er det den endelige bekræftelse på, at hele Jerusalem er jødernes evige hovedstad.

Der er inviteret cirka 800 gæster til åbningen. USA er repræsenteret af præsident Donald Trumps datter Ivanka og hendes mand, Jared Kushner.

Det forlyder, at Trump selv vil deltage via et videolink. Det er ham personligt, der - trods advarsler - har gennemtrumfet flytningen af ambassaden.

FAKTA: USA flytter ambassade på Israels runde fødselsdag På Israels 70-års jubilæum som selvstændig nation flytter USA sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.



Det er en konsekvens af beslutningen fra USA's præsident, Donald Trump, om at anerkende hele Jerusalem som Israels hovedstad.



Her kan du blive klogere på udviklingen omkring byen:



* Jerusalem blev delt efter krigen i Mellemøsten, som fulgte staten Israels oprettelse i 1948.



* Israel kontrollerede den vestlige del, mens Jordan sad på den østlige, herunder også de helligste steder for tre religioner - islam, jødedom og kristendom.



* Under Seksdageskrigen i 1967 erobrede Israel Østjerusalem sammen med Vestbredden og Gaza.



* Siden 1990'erne, hvor USA har været mægler i den mellemøstlige konflikt, har det centrale punkt i forhandlingerne været oprettelsen af en palæstinensisk stat side om side med Israel og med Østjerusalem som hovedstad.



* Jerusalem rummer nogle af de mest hellige steder for muslimer, kristne og jøder. Både Al-Aqsa Moskéen, Grædemuren, Bethesda Dam, Golgata og Tempelpladsen ligger der.



* I 1995 vedtog den amerikanske kongres at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, og at ambassaden skulle flyttes til byen fra Tel Aviv.



* Indtil Donald Trump blev valgt til præsident har skiftende præsidenter af hensyn til sikkerheden og af politiske grunde beholdt ambassaden i Tel Aviv.



* Men i december annoncerede Trump, at han ville flytte ambassaden.



* Søndag aften blev der afholdt en fest i det israelske udenrigsministerium frem mod flytningen af ambassaden mandag.



* Ud over USA deltog repræsentanter fra 32 lande. Kun fire EU-lande - Østrig, Tjekkiet, Ungarn og Rumænien - valgte at sende repræsentanter.



* Med til festen var også Paraguay og Guatemala, der som de eneste har meddelt, at de vil følge USA og flytte deres ambassader til Jerusalem.



* Der bor i dag 883.000 mennesker i hele Jerusalem. 62 procent er jøder og 38 procent palæstinensere.



Kilde: AP, Ritzau og Reuters.

- Selvfølgelig vil vi fejre denne dag, fortalte premierminister Benjamin Netanyahu efter et regeringsmøde fredag ifølge nyhedsbureauet AP.

Men i de besatte områder - Vestbredden og Gaza - fyldes palæstinensere med vrede. De mener, at præsident Donald Trump med sin flytning af ambassaden kortslutter flere årtiers forsøg på at oprette en palæstinensisk stat.

- Det er en provokation over for alle arabere, lyder det fra Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO).

- Det er et slag i ansigtet, mener selvstyrepræsident Mahmoud Abbas.

Østjerusalem, som Israel besatte under Seksdageskrigen i 1967, skal ifølge palæstinenserne være deres fremtidige hovedstad.

Åbningen af ambassaden sker på 70-års-dagen for staten Israels opståen. For palæstinenserne er det 70-årret for al-Nakba - Katastrofen - hvor 700.000 palæstinensere blev fordrevet fra deres hjemland i det nuværende Israel.

Fra mandag har USA ikke længere en ambassade i Tel Aviv. Her har de fleste øvrige lande deres ambassadører. Danmarks ambassade ligger også i byen.

I mange år har det ellers været amerikansk politik, at man ikke ville flytte ambassaden til Jerusalem, før der var en fredsløsning med palæstinenserne.

Israels hær fordobler antallet af kampstyrker i og ved de besatte områder. Det er for at kunne modgå eventuelle uroligheder som følge af begivenhederne i Jerusalem.

Det forlyder, at titusinder af palæstinensere i Gaza vil samle sig ved grænsen til Israel for at demonstrere. Lignende demonstrationer ved grænsen har den seneste halvanden måned kostet 42 palæstinensere livet.