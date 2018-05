Faren for cyberangreb er et tilbagevendende samtaleemne på Christiansborg. Her har Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), fået flere henvendelser fra politikere, der savner rådgivning om sikker brug af it-udstyr.

Derfor holdt hun i sidste uge et lukket møde med alle Folketingets it-ordførere, gruppeformænd og Center for Cybersikkerhed.

- Når jeg får henvendelser fra folketingsmedlemmer, der føler sig usikre på situationen, så skal jeg jo gøre, som jeg gjorde, og holde et møde.

- Vi er meget opmærksomme på situationen. Vi er godt klar over, at vi på en eller anden måde kan komme i en fælde - ligesom andre lande har været - op til et folketingsvalg, siger Pia Kjærsgaard til Ritzau.

Politiken skriver mandag, at Forsvarets Efterretningstjeneste forbereder sig på, at Danmark kan blive ramt af et it-angreb i forbindelse med næste folketingsvalg. Der skal være valg senest 19. juni næste år.

Pia Kjærsgaard kan ikke fortælle, hvad der præcist blev drøftet under sidste uges møde om cybersikkerhed. Men hun forklarer, at det er et emne, der også bliver diskuteret til daglig på gangene på Christiansborg.

- Medlemmerne forholder sig meget fornuftigt. Det er også derfor, vi taler sammen og taler meget om det. Det er ærgerligt, at der bliver større og større usikkerhed om ting, der netop skulle hjælpe os i hverdagen - altså vores iPad, computer og iPhone.

- Derfor er det vigtigt, at vi har kyndige folk, der kan fortælle, hvordan vi skal forholde os, siger Pia Kjærsgaard.

Hun henviser til, at Folketinget er i tæt kontakt med Center for Cybersikkerhed og sin egen it-afdeling. Og at medlemmerne opfordres til at kontakte it-eksperterne, hvis der er noget sikkerhedsmæssigt, de er i tvivl om.

Forsvarets Efterretningstjeneste har ifølge Politiken holdt dialogmøder med både politikere og chefredaktører på forskellige nyhedsmedier for at imødegå truslen om et angreb i forbindelse med næste folketingsvalg.

Mandag offentliggør tjenesten sin seneste vurdering af risikoen på it-området.