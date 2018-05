Ledere af Ligaen og det italienske protestparti Femstjernebevægelsen har informeret landets præsident om, at de er klar til at fremsætte et regeringsprogram og udpege en fælles kandidat til premierministerposten.

Det rapporterer flere italienske medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Leder af Ligaen Matteo Salvini udtaler i en erklæring søndag, at han sammen med lederen af Femstjernebevægelsen, Luigi Di Maio, er ved at "skrive historie".

Ifølge det italienske nyhedsbureau AGI foretog Di Maio et kort telefonopkald til præsident Sergio Mattarella søndag. Her bekendtgjorde Di Maio, at partilederne mandag er klar til at offentliggøre navnet på premierministerkandidaten.

Hvis præsident Mattarella accepterer nomineringen af kandidaten, kan Italien få en ny premierminister inden for få dage.

Luigi Di Maio siger, at kandidaten er "en politiker og ikke en teknokrat".

Italienske medier rapporterer, at kandidaten tilhører et tredje parti og altså hverken Ligaen, der tidligere hed Liga Nord, eller Femstjernebevægelsen.