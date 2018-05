Fodboldstjernen Neymar nåede blot at spille 20 ligakampe for Paris Saint-Germain, inden en fodskade satte en stopper for brasilianerens første sæson i den franske hovedstad.

I de kampe formåede Neymar dog at imponere så meget, at han nu er blevet kåret som årets spiller i den bedste franske fodboldrække, Ligue 1.

19 scoringer blev det til, inden han blev skadet i februar. Derudover står den 26-årige superstjerne noteret for 13 assister.

Neymar er blevet behandlet for sin skade hjemme i Brasilien, og først i begyndelsen af maj vendte han igen tilbage til Frankrig. Det har været med til at sætte gang i rygter om et potentielt skifte.

- Vi snakker om det her, hver gang transfervinduet kommer. Men jeg gider ikke snakke om det, lyder det fra Neymar i forbindelse med prisuddelingen.

- Alle ved, hvorfor jeg kom hertil, og hvad mine mål er. Lige nu er mit mål VM - ikke at snakke om transfers. Jeg bruger hele mit liv - hvert transfervindue - på at snakke om det. Det er lidt irriterende, siger Neymar.

Han vinder prisen som årets spiller foran holdkammeraterne Edinson Cavani og Kylian Mbappe samt Florian Thauvin fra Marseille.

- Jeg er meget rørt og meget glad for vores sæson. Det er en ære. Uden mine holdkammerater ville jeg aldrig have modtaget den her pris, siger Neymar, der fik overrakt prisen af den brasilianske legende Ronaldo.

Neymar er for nylig vendt tilbage til træningsbanen efter sin skade, og han håber på at være klar til VM i Rusland, der begynder om en måneds tid.