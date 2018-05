Barcelona tabte for første gang i ligaen, da et dramatisk opgør ude mod Levante endte med 4-5-nederlag.

FC Barcelonas imponerende rekordjagt led en bitter skæbne søndag aften, da sæsonens mesterhold på udebane tabte 4-5 til Levante i Primera Division.

Dermed løb Barcelona ind i et nederlag, netop som man stod på affyringsrampen til at sætte rekord i spansk fodbold.

Det tunge nederlag i 37. og næstsidste spillerunde betyder, at Barcelona ikke formår at gå ubesejret igennem en hel sæson i spansk fodbold, hvilket ville have været en historisk bedrift i Spanien i perioden med 38 kampe over en sæson.

Barcelona havde dog forinden sikret sig rekorden for flest kampe som ubesejret på tværs af sæsoner.

Barcelona jagtede til sidst desperat en udligning i en kamp, der eksploderede fuldstændigt.

Kort inde i anden halvleg var Barcelona således bagud 1-4, og efter et lille kvarter af halvlegen, så det helt sort ud. Her var stjernerne nede med 1-5, inden Barcelona fik vendt kampbilledet og fik reduceret til 4-5.

Trods pres lykkedes det ikke at score yderligere.

Barcelona-træner Ernesto Valverde havde ikke taget Lionel Messi med til udekampen, og hjemmeholdet lagde hårdt ud.

Efter ni minutter var Levante foran 1-0. José Morales vred sig fri i venstre side i straffesparksfeltet, og Emmanuel Boateng fik sendt bolden i mål.

Efter en halv time var Boateng på spil igen, da Barcelonas defensiv sov gevaldigt.

Boateng rundede nemt den fremadstormende Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen, og selv om han blev presset i skudøjeblikket, så lagde Boateng bolden i mål til 2-0.

Barcelona var på hælene, men i det 38. minut tog Philippe Coutinho et træk fra kanten af straffesparksfeltet og hamrede bolden i mål til 1-2.

Sådan lød pausestillingen, men Levante kom ud som lyn og torden.

Efter et minut af anden halvleg havde Enis Bardhi banket Levante på 3-1 med et drømmehug.

Det var første gang i sæsonen Barcelona indkasserede tre scoringer i en ligakamp, og det blev endnu værre.

Få minutter senere stod der såmænd 4-1, da Boateng leverede et hattrick, og pinslerne var ikke ovre for gæsterne.

Der var flere mål i Bardhi, og midtbanespilleren fra Makedonien sørgede for en føring på hele 5-1 med sin anden scoring i opgøret efter 56 minutter.

Så vågnede Barcelona op.

Første reducerede Coutinho tre minutter senere tæt ved mål til 2-5.

I det 64. minut nåede Coutinho også op på et hattrick, da han scorede igen ved at banke bolden i mål fra distancen.

3-5 lød stillingen nu for Barcelona, og med 20 minutter tilbage fik gæsterne straffespark.

Luis Suarez bombede bolden i nettet til 4-5, men trods et massivt pres lykkedes det ikke at udligne og holde rekordjagten i live til næste runde, som slutter Primera Division.